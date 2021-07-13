В шести районах Крыма ужесточили коронавирусные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксёнов ввёл новые ограничения в шести районах республики в связи с эпидемиологической ситуацией. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности были внесены 13 июля. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты , Феодосии, Судака , Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, караоке-клубов, кальянных, а также в ночных клубах, концертных и танцевальных залах, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций)", — говорится в документе. Исключением станут мероприятия, организованные государственными учреждениями культуры.

Также под запретом проведение общегородских массовых мероприятий и оказание услуг на фуд-кортах в торговых центрах (за исключением работы навынос и доставки). Кроме того, в указанных районах действует правило о 50%-ной рассадке в театрах и кинотеатрах.