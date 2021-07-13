Причиной взрыва в гостинице в Геленджике стало скопление газа под землёй
По данным источника Лайфа, газовые проверки на данном объекте происходили систематически — как плановые, так и внеплановые. А вот пожарный надзор "Азарию" не проверял.
Причиной взрыва в гостинице "Азария", в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали, стало скопление газа под землёй. Об этом сообщают источники Лайфа. За данный объект отвечал филиал № 10 АО "Газпром газораспределение Краснодар", сейчас на месте работают эксперты из этого филиала.
Момент взрыва в гостинице в Геленджике.
Видео © LIFE
По данным нашего источника, проверки газа на данном объекте происходили систематически — как плановые, так и внеплановые. А вот пожарный надзор гостиницу не проверял, поскольку по документам она носит статус гостевого дома, что освобождало собственника от части проверок. Согласно выписке из ЕГРН, целевое назначение объекта — "земельные участки и прочие места проживания". Собеседник Лайфа отметил, что у магазина, в котором произошёл взрыв, и гостиницы один собственник.
Напомним, что взрыв газа прогремел сегодня утром на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике. Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Погиб один человек, пятеро пострадали. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СУ СК РФ.
Лайф собрал всё, что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине, а также публиковал список пострадавших.
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