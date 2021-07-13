Причиной взрыва в гостинице в Геленджике стало скопление газа под землёй

Причиной взрыва в гостинице "Азария", в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали, стало скопление газа под землёй. Об этом сообщают источники Лайфа. За данный объект отвечал филиал № 10 АО "Газпром газораспределение Краснодар", сейчас на месте работают эксперты из этого филиала.

Момент взрыва в гостинице в Геленджике. Видео © LIFE

По данным нашего источника, проверки газа на данном объекте происходили систематически — как плановые, так и внеплановые. А вот пожарный надзор гостиницу не проверял, поскольку по документам она носит статус гостевого дома, что освобождало собственника от части проверок. Согласно выписке из ЕГРН, целевое назначение объекта — "земельные участки и прочие места проживания". Собеседник Лайфа отметил, что у магазина, в котором произошёл взрыв, и гостиницы один собственник.