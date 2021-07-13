В Крыму вооружённые пранкеры по ошибке похитили не того человека

Неизвестные похищают отдыхающего на пляже Севастополя. Видео © Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

В пресс-службе УМВД России по Севастополю раскрыли подробности похищения человека с крымского пляжа. Сотрудники правопорядка заинтересовались инцидентом после публикации очевидцами в соцсетях видео вооружённого захвата мужчины, отдыхающего в городе морской славы, сообщает РИА ФАН.

На кадрах двое дюжих мужчин с предметами, похожими на автомат и пистолет, прямо посреди бела дня поднимают загорающего человека и под руки уводят на глазах у изумлённых туристов.

Далее, судя по видео, сценарий похищения разворачивался как в остросюжетном фильме. Неизвестные подвели жертву к тёмному автомобилю марки "Ауди" и заставили сесть в салон. Несмотря на большое количество свидетелей, помочь несчастному никто не решился.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что это вряд ли было реальное похищение человека или некие разборки. Большинство зрителей ролика предположило, что на кадрах запечатлены моменты съёмки кино, либо розыгрыш или пранк для "Тиктока" ради хайпа.

"На кино не похоже. На органы тоже. Если это TikTok, то каждому по полгода реально. И затраты бюджету обязать возместить на поимку. <...> Пляж — общественное место. Где патруль тогда?" — написал в соцсетях Артемий Добрых.

Как выяснилось, очевидцы стали свидетелями чьей-то неудачной шутки. Как разъяснили правоохранители, инцидент произошёл днём 12 июля. Сотрудники полиции быстро задержали иномарку недалеко от места инцидента — в районе пляжа "Учкуевка".

В салоне машины находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет. Они признались, что арендовали автомобиль для розыгрыша знакомого. Вскоре после похищения человека горе-бандиты поняли, что перепутали своего приятеля с другим парнем.

"Они высадили молодого человека из автомобиля, при этом физическую силу к нему не применяли, угроз в его адрес не высказывали. В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, визуально схожие с оружием. Изъятые предметы направлены на исследование", — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении шутников составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, проводится проверка.