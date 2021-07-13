В ЕСПЧ сочли несправедливым отказ России от однополых браков
Международная инстанция предлагает ввести в нашей стране некую юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление судебной организации. Её представители призвали ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.
"Суд прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — говорится в документе.
Напомним, в обновлённой Конституции РФ 2020 года закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий вступать в брак не только лицам одного пола, но и тем, кто до этого менял пол. Документ также устанавливает запрет на усыновление ими детей.
К слову, ранее первая официальная российская пара трансгендеров Эрика Аскарова и Виктор Мануйлин подали на развод. Жена обвинила мужа в том, что тот втайне от неё посещал гей-клубы, а муж в своё оправдание сетовал на сложный характер своей супруги.
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