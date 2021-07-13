В ЕСПЧ сочли несправедливым отказ России от однополых браков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление судебной организации. Её представители призвали ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.

"Суд прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — говорится в документе.

Напомним, в обновлённой Конституции РФ 2020 года закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий вступать в брак не только лицам одного пола, но и тем, кто до этого менял пол. Документ также устанавливает запрет на усыновление ими детей.