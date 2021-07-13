Терапевты объяснили, почему после прививки от ковида болит рука

Перед введением препарата от коронавируса медики предупреждают пациентов о возможных болях в руке после прививки. Данный побочный эффект не заставляет себя ждать: боль начинает беспокоить уже через некоторое время после укола. О причинах её появления URA.RU рассказали терапевты.

"Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединённых аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с веществом может происходить реакция, потому что вводится сразу большое количество компонента. В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму", — говорит врач-терапевт Виктор Лишин.

Его коллега Лариса Алексеева утверждает, что причиной боли также может быть неправильно поставленный укол. Кроме того, у каждого человека разная чувствительность, что влияет на болезненность в месте инъекции.

"Всё делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности", — уточнила Алексеева.