Терапевты объяснили, почему после прививки от ковида болит рука
Сразу после укола в месте инъекции скапливается большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму.
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Перед введением препарата от коронавируса медики предупреждают пациентов о возможных болях в руке после прививки. Данный побочный эффект не заставляет себя ждать: боль начинает беспокоить уже через некоторое время после укола. О причинах её появления URA.RU рассказали терапевты.
"Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединённых аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с веществом может происходить реакция, потому что вводится сразу большое количество компонента. В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму", — говорит врач-терапевт Виктор Лишин.
Его коллега Лариса Алексеева утверждает, что причиной боли также может быть неправильно поставленный укол. Кроме того, у каждого человека разная чувствительность, что влияет на болезненность в месте инъекции.
"Всё делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности", — уточнила Алексеева.
Ранее врачи рассказали, можно ли комбинировать разные вакцины от ковида. По словам экспертов, такой способ даст возможность снизить риск возникновения аллергических реакций без ущерба эффективности. Но при этом вакцинация должна в точности соответствовать инструкции.
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