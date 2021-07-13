Все заявления президента Украины Владимира Зеленского с критикой в адрес России направлены на то, чтобы "быть приличным перед хозяевами". Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил российский политолог, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Сегодня он (Зеленский. — Прим. Лайфа) говорит то, что хотят услышать его хозяева. Завтра ему будет очень стыдно за то, что он говорит", — сказал наш собеседник.

Политолог уверен, что статья главы государства Владимира Путина об Украине — это "впервые написанная правда" — в частности, про единство русских, белорусов и украинцев. По мнению Клинцевича, именно поэтому сегодня идёт разговор, что русские люди, живущие у края границы, стали вдруг украинцами.

"Зеленский со своими учёными, разбирая по факту, подгоняя, подтасовывая, пытается отстоять идентичность. Быть приличным перед хозяевами. На самом деле это всё туфта, созданная непорядочными правителями. Первый, кто самый большой враг русского народа, — Ленин с его работой о национальности, где он, чтобы удержать власть, разделил Россию с её многонациональностью на республики и заложил мины замедленного действия", — убеждён Клинцевич.

По наводке запада Зеленский в ближайшем будущем будет пытаться хоть как-то выстроить отношения с Россией, считает экс-сенатор. Кроме того, по его словам, у Незалежной сейчас большие проблемы в вооружённых силах. При этом ни в США, ни в Европе не торопятся помогать Киеву.

"Что собой представляет украинская вооружённая сила — мы знали, когда было принято решение о вхождении Севастополя и Крыма в Россию. Когда остались там самолёты, корабли, танки, машины. Посмотрели, сказали "забирайте", они же почему не забрали? Потому что ремонт этого стоит, лучше уж купить новое, чем отремонтировать, на это нет средств", — подытожил политолог.

Ранее Зеленский отреагировал на статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Президента Незалежной обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке.