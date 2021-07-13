В Депздраве Москвы назвали две основные причины роста смертности в июне

Аномальная жара и индийский штамм коронавируса стали причинами роста смертности в июне в Москве. Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, в городе в прошлом месяце был зарегистрирован 16 271 летальный исход, в аналогичный период годом ранее их было на 3145 меньше.

"От CoViD-19 как основной причины в июне умерло 4886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим CoViD-19. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае", — указали в ведомстве.

Отмечается, что ещё одной причиной, повлиявшей на рост смертности в минувшем месяце, стала аномальная жара в регионе. По словам специалистов, высокие температуры в первую очередь ухудшают самочувствие пациентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. Так, изнуряющая жара приводит к потере жидкости в организме, что провоцирует вязкость крови, вследствие чего повышается риск тромбообразования или падения артериального давления, что может вызвать инсульт.