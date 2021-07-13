В Петербурге вынесли приговор горе-отцу, захватившему в заложники шестерых детей

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Денису Бельтюкову, который в ноябре 2020 года захватил в заложники шестерых детей. Мужчина проведёт в колонии-поселении полтора года.

"Бельтюков вину признал. На вопрос адвоката о выводах Бельтюков пояснил, что надо держать себя в руках и любить семью. Планы на будущее: жить долго и счастливо", — рассказали в Объединённой пресс-службе судов города.