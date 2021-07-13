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В Петербурге вынесли приговор горе-отцу, захватившему в заложники шестерых детей

Денис Бельтюков заявил, что главный урок из этой истории он уже вынес — нужно держать себя в руках и любить семью.

13 июля, 14:53
<p>Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</p>

Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Денису Бельтюкову, который в ноябре 2020 года захватил в заложники шестерых детей. Мужчина проведёт в колонии-поселении полтора года.

"Бельтюков вину признал. На вопрос адвоката о выводах Бельтюков пояснил, что надо держать себя в руках и любить семью. Планы на будущее: жить долго и счастливо", рассказали в Объединённой пресс-службе судов города.

Жена осуждённого заявила, что дети скучают по отцу и давно его простили, как и она сама.

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Напомним, Денис Бельтюков находился под действием антидепрессантов и алкоголя, когда начал угрожать расправой над шестью детьми. Он требовал пустить к нему супругу, которую якобы уличил в измене. После продолжительных переговоров мужчина всё же сдался правоохранителям. Сообщалось, что в результате инцидента никто из детей не пострадал, но позже медики обнаружили на их телах ссадины, а у одного ребёнка оказался сломан нос. Сам Бельтюков назвал произошедшее помешательством.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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