В Петербурге вынесли приговор горе-отцу, захватившему в заложники шестерых детей
Денис Бельтюков заявил, что главный урок из этой истории он уже вынес — нужно держать себя в руках и любить семью.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Денису Бельтюкову, который в ноябре 2020 года захватил в заложники шестерых детей. Мужчина проведёт в колонии-поселении полтора года.
"Бельтюков вину признал. На вопрос адвоката о выводах Бельтюков пояснил, что надо держать себя в руках и любить семью. Планы на будущее: жить долго и счастливо", — рассказали в Объединённой пресс-службе судов города.
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Напомним, Денис Бельтюков находился под действием антидепрессантов и алкоголя, когда начал угрожать расправой над шестью детьми. Он требовал пустить к нему супругу, которую якобы уличил в измене. После продолжительных переговоров мужчина всё же сдался правоохранителям. Сообщалось, что в результате инцидента никто из детей не пострадал, но позже медики обнаружили на их телах ссадины, а у одного ребёнка оказался сломан нос. Сам Бельтюков назвал произошедшее помешательством.
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