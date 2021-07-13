СМИ: Глава МВД Украины Аваков уходит в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщило издание "Гордон" со ссылкой на собственный источник.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке", — утверждает издание.

Как уточняется, Верховная рада может рассмотреть его заявление на заседании в четверг, 15 июля. Сам Аваков новость о своей отставке пока никак не прокомментировал.

Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.

