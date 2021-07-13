НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Глава МВД Украины Аваков уходит в отставку

Как отмечается, Рада может рассмотреть заявление министра на заседании 15 июля. Сам Аваков ситуацию пока никак не прокомментировал.

13 июля, 14:58
<p>Арсен Аваков. Фото © ТАСС / ZUMA </p>

Арсен Аваков. Фото © ТАСС / ZUMA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщило издание "Гордон" со ссылкой на собственный источник.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке", — утверждает издание.

Как уточняется, Верховная рада может рассмотреть его заявление на заседании в четверг, 15 июля. Сам Аваков новость о своей отставке пока никак не прокомментировал.

В Грузии протестующие потребовали отставки премьер-министра

В Грузии протестующие потребовали отставки премьер-министра

Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.


Ранее сообщалось, что в Чехии ушёл в отставку споривший из-за взрывов во Врбетице генпрокурор. Отмечается, что Павел Земан сначала хотел закончить расследование, но теперь полагает, что в нём разберутся без него.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Говорит то, что хотят услышать хозяева": Клинцевич жёстко ответил на слова Зеленского о статье Путина

сегодня в 14:28

"Погорячился": В Госдуме оценили опасения Авакова по поводу новой холодной войны России и США

20 марта, 10:10

Ни дам, ни господ: Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтральной фразой

сегодня в 15:35

УЕФА открыл дело против Англии после финального матча Евро-2020

сегодня в 15:28

"Яжемать" из Татарстана отомстила землячке за злые комменты в ВК, отправив гроб с фото её сына

сегодня в 15:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1