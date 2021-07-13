СМИ: Глава МВД Украины Аваков уходит в отставку
Как отмечается, Рада может рассмотреть заявление министра на заседании 15 июля. Сам Аваков ситуацию пока никак не прокомментировал.
Арсен Аваков. Фото © ТАСС / ZUMA
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщило издание "Гордон" со ссылкой на собственный источник.
"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке", — утверждает издание.
Как уточняется, Верховная рада может рассмотреть его заявление на заседании в четверг, 15 июля. Сам Аваков новость о своей отставке пока никак не прокомментировал.
Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.
Ранее сообщалось, что в Чехии ушёл в отставку споривший из-за взрывов во Врбетице генпрокурор. Отмечается, что Павел Земан сначала хотел закончить расследование, но теперь полагает, что в нём разберутся без него.
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