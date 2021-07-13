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Пасынок рассказал, как неадекват из Иркутска разбил лицо жене за "измену"

Мужчина заподозрил супругу в неверности, потому что та была онлайн в одном из мессенджеров поздно ночью. Горе-муж решил выведать информацию о возможном любовнике.

13 июля, 15:13

Фото © LIFE

Пасынок неадеквата из Иркутска рассказал, что незадолго до ЧП он избил свою жену. Видео © LIFE

Житель Иркутска, грозивший сбросить своего трёхлетнего сына с балкона 13-го этажа, пытался выведать у жены личность её любовника. Об этом в беседе с Лайфом сообщил 19-летний пасынок задержанного неадеквата.

Роман решил, что жена ему изменяет, накрутил себя и захотел выведать информацию о любовнике. К выводу о неверности супруги он пришёл, застав благоверную онлайн в "Вайбере" в три часа ночи.

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В минувшие выходные неадекват проник в квартиру, где проживали жена с их общим ребёнком и пасынком. Он решил припугнуть женщину, для чего обмотал её сына от первого брака скотчем и пищевой плёнкой. Ревнивец надел на парня наушники и отобрал телефон. Спустя время домой вернулась жена, и Роман жестоко избил её.

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"Я только слышу какие-то шлепки и какие-то выкрики редкие, оскорбления. Я уже осознал, что там он маму, кажется, бьёт. Я постепенно терял сознание. Где-то через несколько часов он меня освободил ножом, и я очнулся в этот момент. К тому времени, когда уже я пришёл в себя и встал, его уже не было. Я видел, мама лежит с разбитым лицом на кровати", — объяснил юноша.

Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.

Лайф публикует видео допроса отца, грозившего сбросить сына с балкона

Лайф публикует видео допроса отца, грозившего сбросить сына с балкона

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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