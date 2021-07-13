Пасынок рассказал, как неадекват из Иркутска разбил лицо жене за "измену"
Мужчина заподозрил супругу в неверности, потому что та была онлайн в одном из мессенджеров поздно ночью. Горе-муж решил выведать информацию о возможном любовнике.
Фото © LIFE
Пасынок неадеквата из Иркутска рассказал, что незадолго до ЧП он избил свою жену. Видео © LIFE
Житель Иркутска, грозивший сбросить своего трёхлетнего сына с балкона 13-го этажа, пытался выведать у жены личность её любовника. Об этом в беседе с Лайфом сообщил 19-летний пасынок задержанного неадеквата.
Роман решил, что жена ему изменяет, накрутил себя и захотел выведать информацию о любовнике. К выводу о неверности супруги он пришёл, застав благоверную онлайн в "Вайбере" в три часа ночи.
В минувшие выходные неадекват проник в квартиру, где проживали жена с их общим ребёнком и пасынком. Он решил припугнуть женщину, для чего обмотал её сына от первого брака скотчем и пищевой плёнкой. Ревнивец надел на парня наушники и отобрал телефон. Спустя время домой вернулась жена, и Роман жестоко избил её.
"Я только слышу какие-то шлепки и какие-то выкрики редкие, оскорбления. Я уже осознал, что там он маму, кажется, бьёт. Я постепенно терял сознание. Где-то через несколько часов он меня освободил ножом, и я очнулся в этот момент. К тому времени, когда уже я пришёл в себя и встал, его уже не было. Я видел, мама лежит с разбитым лицом на кровати", — объяснил юноша.
Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.
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