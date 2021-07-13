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Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя пять часов

Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала года. До этого президенты встречались в Москве и два раза в Сочи.

13 июля, 15:17

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров продолжалась более пяти часов. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Петербург сегодня утром. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи. О нынешних переговорах заранее не объявлялось.

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В Кремле рассказали, что лидеры должны обсудить российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав РФ и Белоруссии по строительству Союзного государства. Политики также обменяются мнениями относительно международной повестки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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