Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя пять часов
Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала года. До этого президенты встречались в Москве и два раза в Сочи.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров продолжалась более пяти часов. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Петербург сегодня утром. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи. О нынешних переговорах заранее не объявлялось.
В Кремле рассказали, что лидеры должны обсудить российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав РФ и Белоруссии по строительству Союзного государства. Политики также обменяются мнениями относительно международной повестки.
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