Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя пять часов

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров продолжалась более пяти часов. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Петербург сегодня утром. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи. О нынешних переговорах заранее не объявлялось.