Ни дам, ни господ: Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтральной фразой
Нововведение будет распространено и на авиакомпании, входящие в состав концерна. Среди них Austrian Airlines и Swiss.
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Компания Lufthansa планирует отказаться от приветствия "Дамы и господа!" в пользу гендерно-нейтральных выражений. Об этом сообщает Bild. Командир борта будет выбирать наиболее подходящий вариант приветствия пассажиров. Новая мера распространится также и на взаимодействие между сотрудниками компании.
"Для нас важно, чтобы при приветствии мы учли всех. В зависимости от времени суток существуют различные варианты, например "уважаемые гости", "доброе утро/день/ вечер" или "добро пожаловать на борт", — объяснил собеседник издания.
Такие приветствия будут использовать и в других компаниях, которые входят в концерн Lufthansa. В частности, нововведения распространятся на немецкую Eurowings, швейцарскую Swiss, австрийскую Austrian Airlines и бельгийскую Brussels Airlines.
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