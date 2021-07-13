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Ни дам, ни господ: Lufthansa будет приветствовать пассажиров гендерно-нейтральной фразой

Нововведение будет распространено и на авиакомпании, входящие в состав концерна. Среди них Austrian Airlines и Swiss.

13 июля, 15:35
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Компания Lufthansa планирует отказаться от приветствия "Дамы и господа!" в пользу гендерно-нейтральных выражений. Об этом сообщает Bild. Командир борта будет выбирать наиболее подходящий вариант приветствия пассажиров. Новая мера распространится также и на взаимодействие между сотрудниками компании.

"Для нас важно, чтобы при приветствии мы учли всех. В зависимости от времени суток существуют различные варианты, например "уважаемые гости", "доброе утро/день/ вечер" или "добро пожаловать на борт", — объяснил собеседник издания.

Такие приветствия будут использовать и в других компаниях, которые входят в концерн Lufthansa. В частности, нововведения распространятся на немецкую Eurowings, швейцарскую Swiss, австрийскую Austrian Airlines и бельгийскую Brussels Airlines.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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