Компания Lufthansa планирует отказаться от приветствия "Дамы и господа!" в пользу гендерно-нейтральных выражений. Об этом сообщает Bild. Командир борта будет выбирать наиболее подходящий вариант приветствия пассажиров. Новая мера распространится также и на взаимодействие между сотрудниками компании.

"Для нас важно, чтобы при приветствии мы учли всех. В зависимости от времени суток существуют различные варианты, например "уважаемые гости", "доброе утро/день/ вечер" или "добро пожаловать на борт", — объяснил собеседник издания.

Такие приветствия будут использовать и в других компаниях, которые входят в концерн Lufthansa. В частности, нововведения распространятся на немецкую Eurowings, швейцарскую Swiss, австрийскую Austrian Airlines и бельгийскую Brussels Airlines.