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"Дикая логика, антидемократичная": Захарова оценила слова Зеленского о принадлежности русского языка

Дипломат также отметила, что власти Украины осознанно принимают несправедливые решения, которые "осложняют имеющиеся и порождают новые проблемы".

13 июля, 15:53
<p>Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225925706678978&set=pb.1523648416.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского являются примером дикой и антидемократической логики. Так, дипломат прокомментировала недавнее высказывание главы Незалежной о том, что русский язык якобы не является собственностью РФ.

"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. <...> Дикая логика, антидемократичная", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Дипломат также отметила, что власти Украины осознанно принимают несправедливые решения, которые "осложняют имеющиеся и порождают новые проблемы".

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил, что не считает русский язык собственностью РФ. Украинский лидер отметил, что в вопросе государственного языка на Украине якобы сложно найти справедливость.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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