Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского являются примером дикой и антидемократической логики. Так, дипломат прокомментировала недавнее высказывание главы Незалежной о том, что русский язык якобы не является собственностью РФ.

"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. <...> Дикая логика, антидемократичная", — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат также отметила, что власти Украины осознанно принимают несправедливые решения, которые "осложняют имеющиеся и порождают новые проблемы".