"Дикая логика, антидемократичная": Захарова оценила слова Зеленского о принадлежности русского языка
Дипломат также отметила, что власти Украины осознанно принимают несправедливые решения, которые "осложняют имеющиеся и порождают новые проблемы".
Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского являются примером дикой и антидемократической логики. Так, дипломат прокомментировала недавнее высказывание главы Незалежной о том, что русский язык якобы не является собственностью РФ.
"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. <...> Дикая логика, антидемократичная", — написала Захарова в телеграм-канале.
"Говорит то, что хотят услышать хозяева": Клинцевич жёстко ответил на слова Зеленского о статье Путина
Дипломат также отметила, что власти Украины осознанно принимают несправедливые решения, которые "осложняют имеющиеся и порождают новые проблемы".
Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил, что не считает русский язык собственностью РФ. Украинский лидер отметил, что в вопросе государственного языка на Украине якобы сложно найти справедливость.
Комментариев: 0