Жара в Москве побила "сталинский рекорд" 1936 года
Метеоролог Тишковец уточнил, что максимальная дневная температура станет известна сегодня вечером.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
В столице России 13 июля был зарегистрирован новый рекорд тепла. Показатели на столбиках термометров поднялись выше отметки 85-летней давности. Об этом в разговоре с Лайфом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в 15:00 по московскому времени на ВДНХ была зафиксирована температура +32,7 градуса. Это на 0,3 градуса выше рекорда 1936 года.
"Тогда метеорологи зафиксировали температуру +32,4. Побит сталинский рекорд", — сказал Евгений Тишковец.
Специалист по погоде уточнил, что максимальная температура станет известна сегодня вечером.
Ранее москвичей предупредили о 30-градусной жаре на всю неделю. Кардинальную смену погоды с ветром и дождями жителям столицы стоит ждать не раньше будущей субботы.
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