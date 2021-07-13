Жара в Москве побила "сталинский рекорд" 1936 года

В столице России 13 июля был зарегистрирован новый рекорд тепла. Показатели на столбиках термометров поднялись выше отметки 85-летней давности. Об этом в разговоре с Лайфом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в 15:00 по московскому времени на ВДНХ была зафиксирована температура +32,7 градуса. Это на 0,3 градуса выше рекорда 1936 года.

"Тогда метеорологи зафиксировали температуру +32,4. Побит сталинский рекорд", — сказал Евгений Тишковец.

Специалист по погоде уточнил, что максимальная температура станет известна сегодня вечером.