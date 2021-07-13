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Жара в Москве побила "сталинский рекорд" 1936 года

Метеоролог Тишковец уточнил, что максимальная дневная температура станет известна сегодня вечером.

13 июля, 16:00
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В столице России 13 июля был зарегистрирован новый рекорд тепла. Показатели на столбиках термометров поднялись выше отметки 85-летней давности. Об этом в разговоре с Лайфом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в 15:00 по московскому времени на ВДНХ была зафиксирована температура +32,7 градуса. Это на 0,3 градуса выше рекорда 1936 года.

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"Тогда метеорологи зафиксировали температуру +32,4. Побит сталинский рекорд", — сказал Евгений Тишковец.

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Специалист по погоде уточнил, что максимальная температура станет известна сегодня вечером.

Ранее москвичей предупредили о 30-градусной жаре на всю неделю. Кардинальную смену погоды с ветром и дождями жителям столицы стоит ждать не раньше будущей субботы.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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