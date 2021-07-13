Помочившегося в самолёте пассажира бизнес-класса привлекли к ответственности
После прилёта в столицу правонарушителя сразу же доставили в дежурную часть в аэропорту Домодедово. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
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Пьяного пассажира бизнес-класса рейса Чита — Москва, который устроил на борту дебош, а затем помочился прямо в салоне самолёта, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"Правонарушителя — жителя Рязанской области 1988 года рождения — доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Гражданин привлечён к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — указано в сообщении.
Отметим, что наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.
Напомним, инцидент произошёл 11 июля на борту авиакомпании S7. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчина в нетрезвом состоянии, привязанный к креслу верёвкой, без стеснения мочится прямо на пол. Остальные пассажиры практически не реагируют на происходящее, лишь сидящая рядом женщина поворачивает голову в сторону соседа.
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