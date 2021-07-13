Помочившегося в самолёте пассажира бизнес-класса привлекли к ответственности

Пьяного пассажира бизнес-класса рейса Чита — Москва, который устроил на борту дебош, а затем помочился прямо в салоне самолёта, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

"Правонарушителя — жителя Рязанской области 1988 года рождения — доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Гражданин привлечён к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — указано в сообщении.

Отметим, что наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.