Роджер Федерер пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы
Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.
Фото © Twitter / Roger Federer
Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".
"В ходе травяного сезона у меня опять обострились боли в колене. Из-за этого я не смогу принять участие в олимпийском турнире", — сказал Федерер.
В феврале и мае 2020 года Федерер перенёс две операции на левом колене, пропустив остаток сезона. В этом году 39-летний теннисист дошёл до 1/8 финала на "Ролан Гаррос" и до четвертьфинала на Уимблдоне.
По количеству выигранных турниров Большого шлема за всю историю Федерер делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем. У всех троих — по 20 побед на соревнованиях этой категории.
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