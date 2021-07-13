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Роджер Федерер пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы

Игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов медалей.

13 июля, 16:41
<p>Фото © Twitter / Roger Federer</p>

Фото © Twitter / Roger Federer

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"В ходе травяного сезона у меня опять обострились боли в колене. Из-за этого я не смогу принять участие в олимпийском турнире", сказал Федерер.

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В феврале и мае 2020 года Федерер перенёс две операции на левом колене, пропустив остаток сезона. В этом году 39-летний теннисист дошёл до 1/8 финала на "Ролан Гаррос" и до четвертьфинала на Уимблдоне.

По количеству выигранных турниров Большого шлема за всю историю Федерер делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем. У всех троих — по 20 побед на соревнованиях этой категории.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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