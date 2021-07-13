Роджер Федерер пропустит Олимпиаду в Токио из-за травмы

Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа; в программе — 339 комплектов медалей.

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"В ходе травяного сезона у меня опять обострились боли в колене. Из-за этого я не смогу принять участие в олимпийском турнире", — сказал Федерер.

В феврале и мае 2020 года Федерер перенёс две операции на левом колене, пропустив остаток сезона. В этом году 39-летний теннисист дошёл до 1/8 финала на "Ролан Гаррос" и до четвертьфинала на Уимблдоне.