В Туве из-за коронавируса ограничили работу транспорта и отложили свадьбы

Временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Ховалыг ужесточил ограничительные меры, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Изменения коснутся работы заведений общепита, общественного транспорта и загсов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уточняется, в республике за последние сутки было выявлено 170 новых случаев заболевания CoViD-19. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Кызыле и соседних районах.

"В республике уже зафиксирован факт циркулирования особо заразных штаммов коронавируса — "британского" и "индийского", при которых течение болезни проходит особенно тяжело и с осложнениями, в большинстве случаев заражение завершается летальным исходом", — заявили в пресс-службе правительства региона.

Ограничения коснулись работы объектов общепита — теперь кафе и рестораны могут работать только навынос и доставку, общественного транспорта — в выходные дни он не будет работать. Кроме того, женихам и невестам придётся отложить свадьбы на более позднее сроки — загсы не будут работать. Также закрывается для посетителей скульптурный комплекс "Центр Азии", который считается брендом Тувы.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, к таким "плачевным" результатам привело "безобразное поведение граждан", которые игнорировали все санитарные предупреждения и ограничительные меры. Чтобы количество заразившихся не увеличилось и республика на столкнулась с непредвиденными последствиями, и было принято решение об ужесточении ковидных ограничений.