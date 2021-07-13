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В Туве из-за коронавируса ограничили работу транспорта и отложили свадьбы

В республике заведения общепита будут обслуживать лишь тех посетителей, кто заказывает еду навынос. Ограничения не коснулись и доставки.

13 июля, 17:26
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Временно исполняющий обязанности главы Республики Тыва Владислав Ховалыг ужесточил ограничительные меры, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Изменения коснутся работы заведений общепита, общественного транспорта и загсов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уточняется, в республике за последние сутки было выявлено 170 новых случаев заболевания CoViD-19. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Кызыле и соседних районах.

"В республике уже зафиксирован факт циркулирования особо заразных штаммов коронавируса — "британского" и "индийского", при которых течение болезни проходит особенно тяжело и с осложнениями, в большинстве случаев заражение завершается летальным исходом", — заявили в пресс-службе правительства региона.

Ограничения коснулись работы объектов общепита — теперь кафе и рестораны могут работать только навынос и доставку, общественного транспорта — в выходные дни он не будет работать. Кроме того, женихам и невестам придётся отложить свадьбы на более позднее сроки — загсы не будут работать. Также закрывается для посетителей скульптурный комплекс "Центр Азии", который считается брендом Тувы.

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По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, к таким "плачевным" результатам привело "безобразное поведение граждан", которые игнорировали все санитарные предупреждения и ограничительные меры. Чтобы количество заразившихся не увеличилось и республика на столкнулась с непредвиденными последствиями, и было принято решение об ужесточении ковидных ограничений.

Ранее сообщалось, что в шести районах Крыма ужесточили коронавирусные ограничения. Под запретом — оказание услуг зрелищно-развлекательных мероприятий, работа фуд-кортов в торговых центрах и проведение общегородских массовых мероприятий.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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