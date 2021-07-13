Зеленский нашёл замену подавшему в отставку Авакову

Качура отметил, что голосование в Верховной раде за назначение Монастырского состоится уже в эту пятницу, 16 июля.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Как уточнялось, Верховная рада рассмотрит его заявление на заседании в четверг, 15 июля. Аваков был назначен на должность министра 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.