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Зеленский нашёл замену подавшему в отставку Авакову

Фракция "Слуга народа" поддержала предложение президента аплодисментами. Голосование по кандидатуре пройдёт на этой неделе.

13 июля, 17:15
<p>Денис Монастырский. Фото Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2677643778950408&set=pb.100001144378891.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Монастырский</a></p>

Денис Монастырский. Фото Facebook / Денис Монастырский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру главы Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность министра МВД вместо Арсена Авакова. Об этом сообщил депутат "Слуги народа" Александр Качура по итогам заседании фракции.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

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Качура отметил, что голосование в Верховной раде за назначение Монастырского состоится уже в эту пятницу, 16 июля.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Как уточнялось, Верховная рада рассмотрит его заявление на заседании в четверг, 15 июля. Аваков был назначен на должность министра 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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