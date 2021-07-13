Путин и Лукашенко обсудили обстановку в мире

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко договорились о стоимости газа для Белоруссии в 2022 году

По словам Пескова, президенты затронули и вопросы, на которых акцентировалось внимание в открытой для СМИ части переговоров. Встреча длилась свыше пяти часов.

Напомним, сегодня в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.