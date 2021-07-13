Известный российский физик-ядерщик умер от коронавируса
В больницу учёного положили ещё в июне. Его уже собирались выписывать, но организм не справился с последствиями болезни.
Лев Максимов. Фото © Меченый атом
В Новосибирске умер известный учёный, физик-ядерщик Лев Николаевич Максимов. Он болел CoViD-19. Как уточнила родственница погибшего, у него был выявлен индийский штамм коронавируса.
"Он заболел коронавирусом. Видимо, не выдержал из-за возраста. Все родственники в шоке. В июне его положили в больницу. Его собирались выписывать, а он умер. Врач сказала: "Справится организм — значит будет жить". Всё, что могли, сделали", — передаёт слова двоюродной сестры Льва Максимова издание NGS.ru.
Лев Николаевич Максимов — известный учёный. Ему удалось разработать новые принципы управления жидкими средами, в том числе жидкими металлами и радиоактивными суспензиями. Много лет своей жизни посвятил ядерной энергетике. Ему было 82 года.
Также сегодня стало известно, что известный красноярский музыкант Егор Пожидаев умер от коронавируса. Болезнь протекала тяжело, из-за чего артиста даже подключали к ИВЛ. Но, несмотря на положительную динамику, организм не смог справиться с последствиями недуга.
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