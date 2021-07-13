Путин назвал "хамелеонами" нынешние власти Украины. Видео © Kremlin.ru

Нынешние власти Украины перекрашиваются, как хамелеоны, заявил президент России Владимир Путин. Таким мнением он поделился, комментируя свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", — заявил российский лидер, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил о миллионах украинцев, выступающих за нормализацию отношений с Россией. Российский лидер подчеркнул, что власти Незалежной не дают таким гражданам никаких шансов реализовать свои политические планы.