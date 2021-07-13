НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал "хамелеонами" нынешние власти Украины

По его словам, правительство президента Незалежной Владимира Зеленского пришло к власти под одними лозунгами, а потом начало защищать интересы третьих лиц.

13 июля, 20:30

Путин назвал "хамелеонами" нынешние власти Украины. Видео © Kremlin.ru

Нынешние власти Украины перекрашиваются, как хамелеоны, заявил президент России Владимир Путин. Таким мнением он поделился, комментируя свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", — заявил российский лидер, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

"Воспринимаю как трагедию": Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену

"Воспринимаю как трагедию": Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену

Ранее Владимир Путин заявил о миллионах украинцев, выступающих за нормализацию отношений с Россией. Российский лидер подчеркнул, что власти Незалежной не дают таким гражданам никаких шансов реализовать свои политические планы.

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину

сегодня в 20:50

Афера тысячелетия: Как потоки вранья делают украинцев нерусскими

сегодня в 21:40

Операция с двойным дном: Почему ликвидация президента Гаити может быть связана с управляемым хаосом на Кубе

сегодня в 21:40

Случай на работе : Отказавшимся от вакцинации не будут оплачивать больничный

сегодня в 21:40

Работодатели начали делать доплаты за жару: Кому положены компенсации и как их получить

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1