В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

В Ярославской области власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп граждан. Так, согласно соответствующему постановлению правительства, до 4 августа работники торговли, транспорта, детских учреждений и других сфер должны получить первый компонент вакцины.

"Сегодня опубликовано и вступило в силу постановление главного санитарного врача области Александра Звягина... Оно предписывает обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции декретированных групп населения", — сообщает правительство области в своём телеграм-канале.

В списке также находятся сотрудники салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, предприятий бытовых услуг, заведений общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, оказывающих услуги почтовой связи, а также МФЦ. Кроме того, сделать прививку должны работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания населения, ЖКХ и энергетики, сотрудники музеев, кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов, библиотек, организаций отдыха детей, предприятий, проводящих физкультурные и спортивные, досуговые, зрелищные, развлекательные мероприятия. Также обязательную вакцинацию предписано пройти государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных им учреждений.