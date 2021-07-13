В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
Такие меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Статистика показывает, что чаще всего болеют люди трудоспособного возраста — от 18 до 60 лет.
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В Ярославской области власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп граждан. Так, согласно соответствующему постановлению правительства, до 4 августа работники торговли, транспорта, детских учреждений и других сфер должны получить первый компонент вакцины.
"Сегодня опубликовано и вступило в силу постановление главного санитарного врача области Александра Звягина... Оно предписывает обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции декретированных групп населения", — сообщает правительство области в своём телеграм-канале.
В списке также находятся сотрудники салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, предприятий бытовых услуг, заведений общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, оказывающих услуги почтовой связи, а также МФЦ. Кроме того, сделать прививку должны работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания населения, ЖКХ и энергетики, сотрудники музеев, кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов, библиотек, организаций отдыха детей, предприятий, проводящих физкультурные и спортивные, досуговые, зрелищные, развлекательные мероприятия. Также обязательную вакцинацию предписано пройти государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных им учреждений.
Вакцинация должна быть завершена полностью до 31 августа. Постановление не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к прививке. Уточняется, что решение принято "в связи с ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции" в регионе. Интенсивность прироста заболевших возросла с 21 июня и составляет 7–8% ежедневно. При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. В процентном соотношении число заболевших в этой возрастной категории составляет 60–72%.
Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской и Омской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.
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