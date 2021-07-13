Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с ковидом

Россия направит в Египет межведомственную делегацию для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов и возможностей лабораторий и медицинских учреждений. Данное решение было принято во время переговоров руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Халедом Аль-Анани. О результатах переговоров сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", — указала пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что Роспотребнадзор и Минздрав Египта планируют подготовить и подписать меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.

Ко всему прочему, Москва предложила "создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией", связанной с туристами из РФ.

Ранее были названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта. Ожидается, что отдыхать на побережье Красного моря ежемесячно будет от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. Однако путешественникам не стоит рассчитывать на низкие цены на туры, уверен эксперт.