Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с ковидом
Как ожидается, Роспотребнадзор и Минздрав африканской страны подпишут документ о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.
Фото © Pixabay
Россия направит в Египет межведомственную делегацию для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов и возможностей лабораторий и медицинских учреждений. Данное решение было принято во время переговоров руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Халедом Аль-Анани. О результатах переговоров сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
"Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", — указала пресс-служба ведомства.
Также отмечается, что Роспотребнадзор и Минздрав Египта планируют подготовить и подписать меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.
Ко всему прочему, Москва предложила "создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией", связанной с туристами из РФ.
Ранее были названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта. Ожидается, что отдыхать на побережье Красного моря ежемесячно будет от 200 до 300 тысяч наших соотечественников. Однако путешественникам не стоит рассчитывать на низкие цены на туры, уверен эксперт.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А 8 июля российский лидер отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта.
Комментариев: 0