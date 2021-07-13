В лидерах по числу номинаций — "Корона" и "Мандалорец": Стали известны претенденты на премию Emmy
73-я церемония вручения наград телеакадемии США пройдёт в Лос-Анджелесе 19 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом количество гостей на церемонии ограничат.
Фото © ТАСС / АР / Rich Fury
Организаторы обнародовали список претендентов на премию Emmy. За звание лучшего драматического сериала поборются "Пацаны", "Корона", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".
В категории "мини-сериал" номинации удостоены "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Ход королевы", "Подземная железная дорога" и "Ванда/Вижен".
Лучшим комедийным сериалом могут стать "Бортпроводница", "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Тед Ласо", "Чёрная комедия", Pen 15 и "Хитрости".
В категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" за престижную награду будут бороться Оливия Колман и Эмма Коррин из сериала "Корона", Узо Адуба, сыгравшая в "Пациентах", Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").
А лучшим актёром драматического сериала могут стать Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Джош О’Коннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон").
Энтони Андерсон, Майкл Дуглас, Уильям Мэйси, Джейсон Судейкис и Кинан Томпсон, а также Эйди Брайант, Кейли Куоко, Джин Смарт, Эллисон Дженни и Трэйси Эллис Росс получили номинацию за работу в комедийном сериале.
73-я церемония вручения наград телеакадемии США "Эмми" пройдёт в Лос-Анджелесе 19 сентября на сцене Microsoft Theater. На ней будут чествовать актёров сериалов, вышедших на экраны в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Премия Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи в прайм-тайм — вечерние часы самого активного просмотра.
Напомним, в 2020 году объявление номинантов и сама церемония вручения наград проходили в дистанционном формате. Последняя была разделена на несколько этапов, которые транслировались с 14 по 20 сентября.
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