Организаторы обнародовали список претендентов на премию Emmy. За звание лучшего драматического сериала поборются "Пацаны", "Корона", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

В категории "мини-сериал" номинации удостоены "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Ход королевы", "Подземная железная дорога" и "Ванда/Вижен".

Лучшим комедийным сериалом могут стать "Бортпроводница", "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Тед Ласо", "Чёрная комедия", Pen 15 и "Хитрости".

В категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" за престижную награду будут бороться Оливия Колман и Эмма Коррин из сериала "Корона", Узо Адуба, сыгравшая в "Пациентах", Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

А лучшим актёром драматического сериала могут стать Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Джош О’Коннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон").

Энтони Андерсон, Майкл Дуглас, Уильям Мэйси, Джейсон Судейкис и Кинан Томпсон, а также Эйди Брайант, Кейли Куоко, Джин Смарт, Эллисон Дженни и Трэйси Эллис Росс получили номинацию за работу в комедийном сериале.

73-я церемония вручения наград телеакадемии США "Эмми" пройдёт в Лос-Анджелесе 19 сентября на сцене Microsoft Theater. На ней будут чествовать актёров сериалов, вышедших на экраны в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Премия Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи в прайм-тайм — вечерние часы самого активного просмотра.