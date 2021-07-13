В Томской области молния убила укрывшегося под деревом мужчину
Свидетель небесного явления рассказал, что видел три вспышки, одна из них поцарапала припаркованный автомобиль.
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Поражённого молнией мужчину осматривают специалисты. Видео © VK / vseverske_info
Житель города Северска Томской области погиб от удара молнии. Предположительно, он укрылся под деревом с телефоном в руках, сообщает паблик "vseverske.info" в соцсети "ВКонтакте".
"Медики пытались откачать. Очень страшные и трагические последствия несоблюдения мер безопасности в грозу", — отмечается в публикации.
Один из свидетелей небесного явления рассказал, что видел три вспышки. По его словам, одна из них поцарапала припаркованный на улице автомобиль.
Ранее сообщалось, что 18-летний гольфист стал героем невероятного видео, когда молния поразила его мяч в полёте. Томас и его друзья невероятно испугались, ведь ситуация могла завершиться трагичным образом, однако, к счастью, никто из ребят не пострадал.
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