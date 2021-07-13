В Томской области молния убила укрывшегося под деревом мужчину

Поражённого молнией мужчину осматривают специалисты. Видео © VK / vseverske_info

Житель города Северска Томской области погиб от удара молнии. Предположительно, он укрылся под деревом с телефоном в руках, сообщает паблик "vseverske.info" в соцсети "ВКонтакте".

"Медики пытались откачать. Очень страшные и трагические последствия несоблюдения мер безопасности в грозу", — отмечается в публикации.

Один из свидетелей небесного явления рассказал, что видел три вспышки. По его словам, одна из них поцарапала припаркованный на улице автомобиль.