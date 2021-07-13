НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Томской области молния убила укрывшегося под деревом мужчину

Свидетель небесного явления рассказал, что видел три вспышки, одна из них поцарапала припаркованный автомобиль.

13 июля, 18:35

Фото © shutterstock

Поражённого молнией мужчину осматривают специалисты. Видео © VK / vseverske_info

Житель города Северска Томской области погиб от удара молнии. Предположительно, он укрылся под деревом с телефоном в руках, сообщает паблик "vseverske.info" в соцсети "ВКонтакте".

"Медики пытались откачать. Очень страшные и трагические последствия несоблюдения мер безопасности в грозу", — отмечается в публикации.
Появилось замедленное видео, как в Химках молния ударила в коттедж, который моментально загорелся

Появилось замедленное видео, как в Химках молния ударила в коттедж, который моментально загорелся

Один из свидетелей небесного явления рассказал, что видел три вспышки. По его словам, одна из них поцарапала припаркованный на улице автомобиль.

Ранее сообщалось, что 18-летний гольфист стал героем невероятного видео, когда молния поразила его мяч в полёте. Томас и его друзья невероятно испугались, ведь ситуация могла завершиться трагичным образом, однако, к счастью, никто из ребят не пострадал.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

18-летний гольфист стал героем невероятного видео, когда молния поразила его мяч в полёте

сегодня в 07:35

Психолог дала оценку отношениям иркутского неадеквата и его жены

сегодня в 17:48

Помочившегося в самолёте пассажира бизнес-класса привлекли к ответственности

сегодня в 16:45

Задержанный в Минске россиянин Дудников написал явку с повинной

сегодня в 18:23

"Один народ, один исторический код, общая судьба": Хинштейн назвал очень полезной статью Путина об Украине

сегодня в 18:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1