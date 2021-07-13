18-летний гольфист стал героем невероятного видео, когда молния поразила его мяч в полёте

18-летний Томас Гомес из Техаса, США, обожал играть в гольф и каждый раз, как выдавалась свободная минутка, отправлялся с друзьями на местное поле. В этот раз всё шло по тому же сценарию: ребята веселились весь день, пока к вечеру погода не испортилась. За полчаса налетела гроза, и играть было уже невозможно. Томас решил в последний раз ударить по мячу и пойти домой, когда случилось невероятное, пишет KSAT 12.