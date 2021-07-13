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18-летний гольфист стал героем невероятного видео, когда молния поразила его мяч в полёте

Томас и его друзья невероятно испугались, ведь ситуация могла завершиться трагичным образом, однако, к счастью, никто из ребят не пострадал.

13 июля, 07:35

Фото © YouTube / KSAT 12

18-летний Томас Гомес из Техаса, США, обожал играть в гольф и каждый раз, как выдавалась свободная минутка, отправлялся с друзьями на местное поле. В этот раз всё шло по тому же сценарию: ребята веселились весь день, пока к вечеру погода не испортилась. За полчаса налетела гроза, и играть было уже невозможно. Томас решил в последний раз ударить по мячу и пойти домой, когда случилось невероятное, пишет KSAT 12.

Видео © YouTube / KSAT 12

Подруга парня Арлетт Ибарра снимала его завершающую попытку на видео и поймала момент, когда молния поразила мяч, летевший со скоростью 141,6 км/ч. Друзья начали кричать от ужаса и шока, но, к счастью, никто из них не пострадал. Томас сперва посчитал случай довольно забавным и даже крутым, однако чем больше он думал, тем страшнее ему становилось.

Фото © YouTube / KSAT 12

Фото © YouTube / KSAT 12

Я услышал раскат грома и собрался уже забежать внутрь. Это всё произошло мгновенно. Молния могла ведь ударить меня. Чёрт, она могла ударить кого угодно. Чем дольше думаю об этом, тем сильнее пугаюсь

Томас Гомес

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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