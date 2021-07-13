Молодой муж снял, как 48-летняя Хайди Клум загорает абсолютно голой, не подозревая о камере
Сладкая парочка ещё не успела растерять романтику в отношениях и периодически устраивает откровенные съёмки. Супруг в восторге от своей легендарной жены-модели, несмотря на большую разницу в возрасте.
48-летняя немецкая супермодель — обладательница роскошного тела, которое она стремится показать при каждом удобном случае. Хайди Клум воспользовалась очередной свободной минутой и понежилась на солнце, решив, что любая одежда в такой момент будет лишней.
Блондинка расположилась на огромном шезлонге, спрятав глаза за очками, но открыв взору самое сокровенное. Однако, чтобы окончательно не переходить черту, модель всё же положила руку на обнажённую грудь.
Фото © Instagram/heidiklum
Автором горячего кадра выступил молодой супруг Хайди — 31-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц. Музыкант нередко снимает возлюбленную в подобном виде.
Хайди Клум — немецкая супермодель, актриса, ведущая шоу "Топ-модель по-немецки". Блондинка и Том Каулитц тайно поженились в 2019 году. Для музыканта этот брак стал вторым, а для Хайди — уже третьим.
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