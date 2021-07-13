Молодой муж снял, как 48-летняя Хайди Клум загорает абсолютно голой, не подозревая о камере

48-летняя немецкая супермодель — обладательница роскошного тела, которое она стремится показать при каждом удобном случае. Хайди Клум воспользовалась очередной свободной минутой и понежилась на солнце, решив, что любая одежда в такой момент будет лишней.

Фото © Instagram / heidiklum

Блондинка расположилась на огромном шезлонге, спрятав глаза за очками, но открыв взору самое сокровенное. Однако, чтобы окончательно не переходить черту, модель всё же положила руку на обнажённую грудь.

Фото © Instagram/heidiklum

Автором горячего кадра выступил молодой супруг Хайди — 31-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц. Музыкант нередко снимает возлюбленную в подобном виде.

Фото © Instagram / heidiklum