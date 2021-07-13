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Молодой муж снял, как 48-летняя Хайди Клум загорает абсолютно голой, не подозревая о камере

Сладкая парочка ещё не успела растерять романтику в отношениях и периодически устраивает откровенные съёмки. Супруг в восторге от своей легендарной жены-модели, несмотря на большую разницу в возрасте.

13 июля, 06:57

Фото © Instagram / heidiklum

48-летняя немецкая супермодель — обладательница роскошного тела, которое она стремится показать при каждом удобном случае. Хайди Клум воспользовалась очередной свободной минутой и понежилась на солнце, решив, что любая одежда в такой момент будет лишней.

Фото © Instagram / heidiklum

Фото © Instagram / heidiklum

Блондинка расположилась на огромном шезлонге, спрятав глаза за очками, но открыв взору самое сокровенное. Однако, чтобы окончательно не переходить черту, модель всё же положила руку на обнажённую грудь.

Фото © Instagram/heidiklum

Фото © Instagram/heidiklum

Автором горячего кадра выступил молодой супруг Хайди — 31-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц. Музыкант нередко снимает возлюбленную в подобном виде.

Фото © Instagram / heidiklum

Фото © Instagram / heidiklum

Хайди Клум — немецкая супермодель, актриса, ведущая шоу "Топ-модель по-​немецки". Блондинка и Том Каулитц тайно поженились в 2019 году. Для музыканта этот брак стал вторым, а для Хайди — уже третьим.

"Самая красивая женщина в мире" вышла на красную дорожку с голой грудью, на которую больно смотреть

"Самая красивая женщина в мире" вышла на красную дорожку с голой грудью, на которую больно смотреть

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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