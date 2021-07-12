"Самая красивая женщина в мире" вышла на красную дорожку с голой грудью, на которую больно смотреть

Американская супермодель Белла Хадид появилась на престижном мероприятии в облегающем чёрном платье из новой коллекции бренда Schiaparelli, в инстаграме которого опубликовали эффектные кадры. Особенностью наряда стал глубокий вырез, обнажающий грудь.

Фото © Instagram / Schiaparelli

Однако голый бюст, насколько это возможно, скрывало массивное колье в виде бронхов, выполненное из позолоченной латуни. Также необычный образ дополняли серьги с камнями.

Фото © Instagram / Schiaparelli, bellahadid

Пользователи оценили красоту девушки, хотя и считают, что модель добилась её с помощью пластических операций. Не остался без внимания и экстравагантный наряд. Задумку дизайнера многие не оценили: юзерам стало больно смотреть на Беллу — настолько сильно, по их мнению, украшение впивалось в её грудь.

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Фото © Instagram / bellahadid

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