"Самая красивая женщина в мире" вышла на красную дорожку с голой грудью, на которую больно смотреть
На красной дорожке кинофестиваля демонстрируют свои образы всё новые и новые селебрити. Среди них оказалась и 24-летняя модель, которая рискнула надеть провокационный наряд.
Американская супермодель Белла Хадид появилась на престижном мероприятии в облегающем чёрном платье из новой коллекции бренда Schiaparelli, в инстаграме которого опубликовали эффектные кадры. Особенностью наряда стал глубокий вырез, обнажающий грудь.
Однако голый бюст, насколько это возможно, скрывало массивное колье в виде бронхов, выполненное из позолоченной латуни. Также необычный образ дополняли серьги с камнями.
Фото © Instagram / Schiaparelli, bellahadid
Пользователи оценили красоту девушки, хотя и считают, что модель добилась её с помощью пластических операций. Не остался без внимания и экстравагантный наряд. Задумку дизайнера многие не оценили: юзерам стало больно смотреть на Беллу — настолько сильно, по их мнению, украшение впивалось в её грудь.
Она с другой планеты, Белла божественна
Фото © Instagram / bellahadid
Извините, но выглядит очень дёшево
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Белла Хадид — американская модель палестинского происхождения. Девушка родилась в семье знаменитого архитектора и бизнесмена Мохаммеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Ранее пластический хирург Джулиан Де Сильва провёл исследование, согласно которому лицо Беллы максимально приближено к идеальным пропорциям и её можно назвать самой красивой женщиной в мире.