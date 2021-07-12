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Опубликовано 12 июля 2021, 11:48
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"Самая красивая женщина в мире" вышла на красную дорожку с голой грудью, на которую больно смотреть

На красной дорожке кинофестиваля демонстрируют свои образы всё новые и новые селебрити. Среди них оказалась и 24-летняя модель, которая рискнула надеть провокационный наряд.

Американская супермодель Белла Хадид появилась на престижном мероприятии в облегающем чёрном платье из новой коллекции бренда Schiaparelli, в инстаграме которого опубликовали эффектные кадры. Особенностью наряда стал глубокий вырез, обнажающий грудь.

Фото © Instagram / Schiaparelli

Фото © Instagram / Schiaparelli

Однако голый бюст, насколько это возможно, скрывало массивное колье в виде бронхов, выполненное из позолоченной латуни. Также необычный образ дополняли серьги с камнями.

Фото © Instagram / Schiaparelli, bellahadid

Фото © Instagram / Schiaparelli, bellahadid

Пользователи оценили красоту девушки, хотя и считают, что модель добилась её с помощью пластических операций. Не остался без внимания и экстравагантный наряд. Задумку дизайнера многие не оценили: юзерам стало больно смотреть на Беллу — настолько сильно, по их мнению, украшение впивалось в её грудь.

Она с другой планеты, Белла божественна

angelica.barthel

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Извините, но выглядит очень дёшево

8753-aazfg

В моде дела идут плохо

henrioncarole

Пульмонолог поймёт 😂😂😂

kireeva__jul

Белла Хадид — американская модель палестинского происхождения. Девушка родилась в семье знаменитого архитектора и бизнесмена Мохаммеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Ранее пластический хирург Джулиан Де Сильва провёл исследование, согласно которому лицо Беллы максимально приближено к идеальным пропорциям и её можно назвать самой красивой женщиной в мире.

Гостья Каннского фестиваля показала голую грудь прямо в камеру, неудачно позируя на красной дорожке
Гостья Каннского фестиваля показала голую грудь прямо в камеру, неудачно позируя на красной дорожке
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Фото © Instagram / Schiaparelli

Алина Гостева
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