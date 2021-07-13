Задержанный в Минске россиянин Дудников написал явку с повинной
Молодой человек, которому грозит до трёх лет лишения свободы, сотрудничает со следствием.
Фото © Весна
В Белоруссии россиянин Егор Дудников, подозреваемый в администрировании признанного в республике экстремистским телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", написал явку с повинной. Об этом сообщил телеканал ОНТ.
Отмечается, что в ОГСБ Дудников вступил в ноябре прошлого года. Через месяц его назначили администратором канала. Гражданин РФ, как сообщил телеканал, подтвердил свою причастность и к другим телеграм-каналам.
"ОГСБ-чат, вы, по сути говоря, одни придурки, которые из себя ничего не представляете, и, кроме слов, действий — совершенно никаких. Мне сказать вам нечего: я сотрудничаю со следствием", — сообщил Дудников в видеозаписи, которую опубликовал ОНТ.
В мае Лайф рассказывал о задержании в Минске 20-летнего россиянина Егора Дудникова. В съёмной квартире парня провели обыски, а его самого отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьёй об организации беспорядков, по которой ему грозит до трёх лет тюрьмы. Молодому человеку вменяют озвучивание роликов для белорусской оппозиции.
Комментариев: 0