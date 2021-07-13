Задержанный в Минске россиянин Дудников написал явку с повинной

В Белоруссии россиянин Егор Дудников, подозреваемый в администрировании признанного в республике экстремистским телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", написал явку с повинной. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

Отмечается, что в ОГСБ Дудников вступил в ноябре прошлого года. Через месяц его назначили администратором канала. Гражданин РФ, как сообщил телеканал, подтвердил свою причастность и к другим телеграм-каналам.

"ОГСБ-чат, вы, по сути говоря, одни придурки, которые из себя ничего не представляете, и, кроме слов, действий — совершенно никаких. Мне сказать вам нечего: я сотрудничаю со следствием", — сообщил Дудников в видеозаписи, которую опубликовал ОНТ.