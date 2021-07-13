Статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", несомненно, будет иметь эффект на Украине, поскольку написана автором, которого невозможно проигнорировать. Как считает глава Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, люди ещё долго будут её обсуждать, а дальше всё зависит от того, с какими чувствами они это будут делать.

"Я с большим интересом открываю для себя Владимира Путина как публициста, и это не первая его статья, в том числе и на историческую тематику. Как человеку любящему и увлекающемуся историей, мне это важно. Статья интересная, и часть фактов я, к сожалению, для себя узнал из этой публикации. Ну а главные выводы, которые делает президент, я их полностью разделяю: один народ, один исторический код, общая судьба", — сказал парламентарий.

Хинштейн отметил, что Путин в статье "популярно и доступным языком излагает" неоспоримый факт того, что русские и украинцы остаются частями одного единого народа с одним единым прошлым. "И с этим трудно спорить, потому что это история", — подчеркнул депутат.

Одновременно с этим в разговоре с Лайфом Хинштейн заявил, что из статьи он впервые узнал, что в своё время полководец Богдан Хмельницкий и запорожцы воспринимали себя русскими православными людьми. Кроме того, парламентарий отметил, что также не был в курсе, что после освобождения Закарпатья население хотело вступить в состав РСФСР в качестве отдельной республики, чтобы не быть в составе Украины.

"Эта статья, несомненно, для людей, способных думать и анализировать, будет полезна. Ну а для тех, что называется, упоротых, которые просто живут в своей парадигме, им даже если мы завтра предъявим исторические документы, они будут смотреть как баран на новые ворота. А для людей, способных мыслить, эта статья будет очень полезной", — добавил Хинштейн.