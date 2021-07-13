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В Госдуме оценили предложение Киева "откупиться" за "Северный поток – 2"

Украина не должна разговаривать с российской стороной с требовательной позиции, отметил депутат.

13 июля, 18:06

Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Зампред Государственной думы Игорь Ананских прокомментировал предложение главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона заключить 15-летний контракт на транзит российского газа в качестве "компенсации" за запуск "Северного потока – 2".

"Почему он решил, что может диктовать условия? Что они для этого сделали? Совершенно убитая ГТС Украины, в которую вкладываются деньги, в которой были примеры неоднократные воровства. Почему мы должны слушать их пожелания? Даже не пожелания, а именно хотелки", — цитирует RT Игоря Ананских.

По словам депутата, украинская сторона имела все условия для долгосрочной работы с Россией. Однако Киев начал повышать цены на транзит, что "стало невыгодно как для российской стороны, так и для европейских партнёров". Таким образом появились оба проекта "Северный поток".

"Поэтому я думаю, что задача главная, чтобы Украина поняла, что так нельзя разговаривать с российской стороной — с позиции того, что "мы требуем". Это аксиома", — заявил Ананских.

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По словам депутата, Незалежная должна предлагать такие рыночные условия, которые будут интересны России. В этом случае возможно дальнейшее обсуждение контракта.

"Если не будет ни первого, ни второго, конечно же, никакой контракт с ГТС Украины никто не будет обсуждать", — заключил заместитель председателя Госдумы.

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Напомним, ранее на Украине предложили России "откупиться" за "Северный поток – 2" новым транзитным контрактом. Сроки действия нового контракта должны составлять не менее 15 лет. При этом все финансовые гарантии, по версии Киева, обязаны обеспечить европейские компании и банки.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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