В США назвали "Северный поток – 2" угрозой для энергобезопасности стран Европы

Газопровод "Северный поток – 2" является угрозой энергобезопасности Украины и Европы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу "Украина 24".

Кент отметил, что "Северный поток – 2" вредит Украине и энергобезопасности Европы. Он якобы может стать оружием в руках России. В связи с этим американец обратился к Германии с вопросом, что Берлин намерен делать с этой угрозой.

"Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер [Ангела Меркель] будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю", — заявил Кент.