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В США назвали "Северный поток – 2" угрозой для энергобезопасности стран Европы

Вашингтон ожидает реакции Германии, которая считает себя европейским лидером.

13 июля, 18:59
<p>Фото © ТАСС / Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / dpa</p>

Фото © ТАСС / Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / dpa

Газопровод "Северный поток – 2" является угрозой энергобезопасности Украины и Европы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу "Украина 24".

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Кент отметил, что "Северный поток – 2" вредит Украине и энергобезопасности Европы. Он якобы может стать оружием в руках России. В связи с этим американец обратился к Германии с вопросом, что Берлин намерен делать с этой угрозой.

"Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер [Ангела Меркель] будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю", — заявил Кент.

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Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". А также поставил России и Европе ультиматум и заверил, что Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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