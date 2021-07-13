Жительницу Таллина по ошибке повторно привили от коронавируса

В Эстонии врачи по ошибке привили пациентку от коронавируса. Что интересно, ранее женщина уже вакцинировалась от инфекции, сообщает ERR.

Катарийна-Йетте Сыэрде решила сделать прививку от клещевого энцефалита и с этой задачей обратилась в частную клинику Confido. После успешной медицинской процедуры пациентке позвонили с вопросом, получала ли она ранее вакцину от CоViD-19.

"Я ответила утвердительно, после чего меня спросили, почему я сейчас вакцинировалась вакциной Janssen. Я ответила, что приходила делать прививку от клещевого энцефалита, а не против CоViD-19, после чего они быстро попросили меня вернуться", — рассказала Сыэрде.

По заверениям врача, теоретически третья доза вакцины, которую получила пациентка, не должна негативно повлиять на здоровье Сыэрде. Сейчас самочувствие вакцинированной дамы в пределах нормы.

"Возможно, было лёгкое головокружение, но ничего страшного", — добавила эстонка.

Член правления Confido Кади Ламбот уточнила, что инцидент произошёл из-за ошибки медсестры, которая сделала инъекцию. Сотрудница клиники заметила свою оплошность, после этого с пациенткой связались. Медучреждение выразило готовность помочь женщине в случае необходимости.