Исследователи показали странные улики с места гибели группы Дятлова

На выставке в Екатеринбурге среди предметов, в число которых входят и личные вещи погибших на перевале Дятлова в феврале 1959 года туристов, есть артефакты, указывающие на инсценировку на месте трагедии. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Специалист указал на армейскую фляжку и стальной шип, выломанный из ботинка. Он считает, что фляжка, которую нашли в палатке на месте трагедии, не могла принадлежать кому-либо из членов экспедиции.

"На мой взгляд, на взгляд поисковиков, которые постоянно со мной говорили об этом на конференциях, и Юра Юдин (один из участников группы, который из-за недомогания вернулся домой. — Прим. Лайфа), который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта", — сказал президент Фонда памяти группы Дятлова.

Как указывал участник похода Юрий Юдин, в Свердловске ему не удалось в то время найти спирт. Тем более, как поясняет Кунцевич, участники экспедиции не употребляли спиртного.

Как предполагает президент Фонда памяти группы Дятлова, люди, которые инспирировали установку палатки, забыли или умышленно подкинули фляжку со спиртом.

"Этот спирт был выпит поисковиками, он оказался обычным спиртом, не метиловый, не отрава какая-то", — добавил Кунцевич.

Собеседник телеканала подчеркнул, что в свои предыдущие походы члены экспедиции не брали армейские фляжки. Они использовали для спирта плоские резиновые грелки, которые удобно нести.

Подозрителен и стальной шип, выломанный из отриконенных ботинок. Такой обуви у членов экспедиции попросту не было, говорит специалист. Предмет нашёлся под кедром. По предположению Кунцевича, шип был выворочен так, словно кто-то в этих ботинках лез на дерево и круто повернул ногу. Вследствие этого шип впился в ствол, выломался из ботинка и упал под дерево. Находку обнаружили на глубине 15–20 сантиметров в гумусе, 50-летнем растительном слое.

Эксперт подчеркнул, что подобные отриконенные ботинки изготавливались на Свердловской фабрике спортобуви по заказу военных.

Президент Фонда памяти группы Дятлова считает, что оба предмета не были приняты во внимание во время следственных мероприятий. Сейчас важные находки требуют большего изучения и даже официального возобновления следственного дела, добавил Кунцевич.