Путин заявил о миллионах украинцев, выступающих за нормализацию отношений с Россией

Путин рассказал, кто на Украине выступает за нормализацию отношений с Россией. Видео © Kremlin.ru

На Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Об этом, комментируя свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе", — пояснил Путин.

В качестве наглядного примера российский лидер привёл репрессии в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Путин подчеркнул, что власти Украины принимают абсолютно неправовые решения вне рамок своей компетенции, то есть не дают шансов на легальную политическую работу.