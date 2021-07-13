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Фанаты заподозрили Седокову в беременности, разглядев живот в мини-платье

Одна из подписчиц предположила, что звезда "пошла за четвёртым". "Когда кажется, нужно креститься", ответила ей другая.

13 июля, 20:00

Фото © instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова заинтриговала фанатов. Видео © Instagram / annasedokova

В инстаграм-аккаунте бывшей участницы группы "ВИА Гра" Анны Седоковой 13 июля появился новый ролик, из-за которого фанаты заподозрили звезду в очередной беременности. Видео певица подписала "Не буди во мне Lamborghini", на публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

На кадрах 38-летняя мать троих детей появляется в коротком красном платье и босоножках на высоких каблуках. Она уверено двигается по дороге перед роскошным особняком. Затем девушка приседает и внезапно оказывается за рулём спорткара.

Фанаты певицы не смогли оценить сюжет снятого ролика, поскольку всё внимание зрителей сосредоточилось на слегка выдающемся животике дивы. Многие поклонники решили, что Седокова в положении, и незамедлительно поделились мыслями на этот счёт.

"Девушка-красавица, вы беременны?", "Кажется, кто-то пошёл за четвёртым!", "100 баллов беременна", "Аня-то опять в положении", "Беременная???????" — настрочили подписчики под публикацией.

Седокова в свою очередь умело сохраняет интригу. Певица хранит молчание, пока фанаты изнывают от неведения.

Известно, что у певицы уже есть трое детей от предыдущих браков. В прошлом году она вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. У супругов ещё нет совместных наследников.

Ранее Седокову оскорбили слова бывшей жены Валерия Меладзе о приставаниях к продюсеру коллектива Константину Меладзе в "ВИА Гра". Певица сказала, что это "удар по её детям". Ирина не уточнила, какая именно участница группы позволяла себе ухлёстывать за Константином, но отметила, что та сейчас многодетная мать и известная артистка.

В начале нулевых Седокова выступала в "ВИА Гре", а сейчас уверенно строит сольную карьеру. Подробнее о жизни и творческом пути Анны Седаковой читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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