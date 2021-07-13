Путин объяснил, почему решил написать статью об Украине. Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что думал о написании своей статьи об Украине на протяжении нескольких месяцев. Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби — как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что материал является аналитическим, а название "статья" — условное. Президент отметил, что его работа основана на исторических фактах, событиях и документах.

Кроме того, по словам российского лидера, он активизировал работу над материалом, так как складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "Анти-Россия", отметил Путин. И это не может не вызывать у Москвы определённого беспокойства.