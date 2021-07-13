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Юристы предложили помощь пассажиру, открывшему аварийный люк самолёта

Они готовы бесплатно представлять интересы россиянина в суде. Необходимо изучить все обстоятельства случившегося и выяснить, была ли это жизненная необходимость или шалость, отмечают специалисты.

13 июля, 19:43

Московские юристы предложили бесплатную помощь пассажиру, открывшему люк в самолёте рейса Москва – Анталья. Видео © LIFE SHOT

Столичные юристы предложили бесплатную помощь 42-летнему Владимиру Кузнецову, открывшему аварийный люк самолёта рейса Москва – Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево. Специалисты готовы представлять интересы пассажира в суде, если авиакомпания предъявит иск, и уже связались с потенциальным подзащитным. Доказать причинно-следственную связь будет сложно, поделились с Лайфом эксперты, так как к врачам после инцидента никто не обращался, и нужно разбираться, что на самом деле произошло на борту.

"Ключевой момент, который нужно будет установить, — на основании чего он принимал решение. То есть, если человеку действительно стало настолько плохо, что он не контролировал свои действия и уже организм инстинктивно пытался бороться за выживание, — это одно. Если будет понятно, что человеку просто было скучно, условно говоря, он решил проветрить самолёт, не подумав, — это уже другое", — комментирует Андрей Лухин, юрист коллегии адвокатов "Мушаилов и партнёры".

Выпал трап: Камеры сняли открытие аварийного люка лайнера в Шереметьево

Выпал трап: Камеры сняли открытие аварийного люка лайнера в Шереметьево

Сам Владимир пока отказался от помощи, пока пребывает в отпуске, а после возвращения посмотрит, как будет развиваться ситуация. Факт того, что пассажир открыл аварийный выход, установлен, это принесло убытки авиакомпании, но нужно устанавливать все обстоятельства произошедшего, отмечают юристы. Чаще всего, по словам эксперта, законодательство не на стороне пассажиров, суды встают часто на сторону авиакомпании. В любом случае, если оказался в такой ситуации, когда в салоне душно, за помощью нужно обращаться к бортпроводникам.

"Дети задыхались": Лайф узнал, что творилось в лайнере перед открытием люка

"Дети задыхались": Лайф узнал, что творилось в лайнере перед открытием люка

Ранее бывший пилот назвал Лайфу размер штрафа, который грозит пассажиру лайнера за открытие аварийного люка. По оценке специалиста, в случившемся может быть также и просчёт бортпроводников, так как они должны контролировать ситуацию внутри салона. Авиакомпания "Россия" уже заявила о намерении в судебном порядке взыскать понесённые убытки с пассажира. Всё началось с того, что пассажир в Шереметьево из-за духоты открыл аварийную дверь самолёта. После этого мгновенно выкатился надувной трап — и отправление пришлось задержать ещё сильнее из-за замены борта.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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