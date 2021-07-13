Юристы предложили помощь пассажиру, открывшему аварийный люк самолёта

Московские юристы предложили бесплатную помощь пассажиру, открывшему люк в самолёте рейса Москва – Анталья. Видео © LIFE SHOT

Столичные юристы предложили бесплатную помощь 42-летнему Владимиру Кузнецову, открывшему аварийный люк самолёта рейса Москва – Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево. Специалисты готовы представлять интересы пассажира в суде, если авиакомпания предъявит иск, и уже связались с потенциальным подзащитным. Доказать причинно-следственную связь будет сложно, поделились с Лайфом эксперты, так как к врачам после инцидента никто не обращался, и нужно разбираться, что на самом деле произошло на борту.

"Ключевой момент, который нужно будет установить, — на основании чего он принимал решение. То есть, если человеку действительно стало настолько плохо, что он не контролировал свои действия и уже организм инстинктивно пытался бороться за выживание, — это одно. Если будет понятно, что человеку просто было скучно, условно говоря, он решил проветрить самолёт, не подумав, — это уже другое", — комментирует Андрей Лухин, юрист коллегии адвокатов "Мушаилов и партнёры".

Сам Владимир пока отказался от помощи, пока пребывает в отпуске, а после возвращения посмотрит, как будет развиваться ситуация. Факт того, что пассажир открыл аварийный выход, установлен, это принесло убытки авиакомпании, но нужно устанавливать все обстоятельства произошедшего, отмечают юристы. Чаще всего, по словам эксперта, законодательство не на стороне пассажиров, суды встают часто на сторону авиакомпании. В любом случае, если оказался в такой ситуации, когда в салоне душно, за помощью нужно обращаться к бортпроводникам.