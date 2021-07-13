Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским
Российский лидер отметил, что властям Украины необходимо взять паузу и перечитать его статью о Незалежной.
Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Видео © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины найдут, о чём поговорить касательно его статьи "Об историческом единстве русских и украинцев". Таким образом он отреагировал на заявления президента Незалежной Владимира Зеленского о личной встрече для обсуждения материала. Слова российского лидера приводит пресс-служба.
"Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать её сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, они так и сделают. Они найдут, о чём здесь поговорить. Когда говорю они, я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины", — сказал Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что спорить со статьёй сложно, так как она основана на исторических документах, которые лежат в архивах. Он отметил, что эти данные можно по-разному интерпретировать, однако они реальны.
Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
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