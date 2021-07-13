В РФС объяснили необходимость реформы лиг

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал заявление о реформах лиг. В нём говорится, что сейчас этот вид спорта в РФ не развивается в экономическом смысле, в связи с чем Союз презентовал варианты изменений, которые были разработаны по итогам исследования, проведённого голландской компанией Hypercube.

"Hypercube узнал, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и именно исходя из них оценивал каждый потенциальный вариант реформ", — говорится в заявлении.

РФС также продемонстрировал условный "круг развития" российского футбола, в соответствии с которым и будут проводиться реформы. Так, планируется увеличить количество матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полностью избавиться от пустых игр, в которых не решается ничего. В союзе отметили, что на любом отрезке сезона у команды должна быть высокая мотивация.

Там также подчеркнули, что окончательного решения по реформам пока нет, в данный момент рассматриваются различные варианты.