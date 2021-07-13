В Ленинградском зоопарке рассказали, как животные спасаются от зноя

Аномальная жара в Северной столице испытывает на прочность не только жителей и гостей города, но и четвероногих обитателей местного зоопарка. О том, как животные переживают горячие времена и не теряют ли аппетит, рассказала газете "Петербургский дневник" начальник отдела по связям со СМИ Ленинградского зоопарка Елена Ситникова.

Труднее всего непривычные для себя температуры переносят белая медведица и северные олени. Этим любимцам публики нужен индивидуальный подход. Например, белая медведица Хаарчаана по настроению может окунуться в бассейн. К тому же у неё есть прохладное укрытие, которое помогает пережить жару.

"Белые медведи достаточно пластичны в этом плане. Хаарчаана, например, предпочитает больше плавать, чем сидеть в домике", — призналась Елена Ситникова.

Северные олени, барашки и лось Денис принимают душ. Его устраивают животным сотрудники зоопарка, поливая четвероногих прохладной водой из шланга. Некоторые хвостатые ребята в это время линяют, так как в облегчённой шубке легче пережить погодную аномалию.

По признанию специалиста, жара стала привычной для сотрудников и жителей зоопарка. Персонал выработал определённый алгоритм действий, направленный на то, чтобы животные легко пережили жаркое лето.

Известно, что на жаре аппетит снижается или совсем пропадает. Сотрудники зверинца придумали, как разнообразить летнее меню своих разношёрстных питомцев. Например, для Хаарчааны традиционным лакомством стало мороженое.



"Рыбу и овощи заливают водой, замораживают и в таком виде дают Хаарчаане. Она также любит фрукты — яблоки, из овощей ей нравится свёкла", — отметила Ситникова.

Летний рацион животных по-прежнему состоит из привычных мяса и рыбы. Но при этом к меню всеядных и растительноядных прибавились вкусные сезонные овощи и фрукты, которые полны витаминов, рассказали в зоопарке.