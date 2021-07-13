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Путин рассказал, кому адресована его статья об Украине

Российский лидер отметил, что об отношениях двух народов важно знать всем, включая "спонсоров политического руководства" Незалежной.

13 июля, 20:34

Путин ответил на вопрос, кому адресована статья "Об историческом единстве русских и украинцев". Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у его статьи "Об историческом единстве русских и украинцев" нет деления на адресатов. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

"Я не делю на "им" или "нам"! Я же и в материале говорил, что это единая общность. Поэтому всем нам: и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине. И спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. И они должны знать, что мы из себя представляем и как к друг другу относимся", — сказал Путин.

"Ситуация требовала": Путин объяснил, почему решил написать статью об Украине

"Ситуация требовала": Путин объяснил, почему решил написать статью об Украине

По мнению Путина, знать об отношениях русского и украинского народов одинаково важно для всех.

Ранее Лайф писал, что Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Российский лидер отметил, что властям Украины необходимо взять паузу и перечитать его статью о Незалежной.

Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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