Путин рассказал, кому адресована его статья об Украине
Российский лидер отметил, что об отношениях двух народов важно знать всем, включая "спонсоров политического руководства" Незалежной.
Путин ответил на вопрос, кому адресована статья "Об историческом единстве русских и украинцев". Видео © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что у его статьи "Об историческом единстве русских и украинцев" нет деления на адресатов. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.
"Я не делю на "им" или "нам"! Я же и в материале говорил, что это единая общность. Поэтому всем нам: и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине. И спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. И они должны знать, что мы из себя представляем и как к друг другу относимся", — сказал Путин.
По мнению Путина, знать об отношениях русского и украинского народов одинаково важно для всех.
Ранее Лайф писал, что Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским. Российский лидер отметил, что властям Украины необходимо взять паузу и перечитать его статью о Незалежной.
Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
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