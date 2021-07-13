Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину
Президент отметил, что "нормандский формат" является политической площадкой и обсуждать на ней коммерческие проекты, включая "Северный поток – 2", невозможно.
Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину. Видео © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит обязательства, взятые по контракту о транзите газа через Украину, не взирая на "всякие сложности сегодняшнего дня". Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.
"Россия, "Газпром", мы подписали контракт на пять лет на прокачку определённого объёма природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток – 2", — сказал Путин.
"С головой не всё в порядке": В Совфеде назвали неадекватным заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"
Президент отметил, что транзит газа через Украину — это коммерческий проект и Россия намерена выполнять взятые на себя обязательства.
Ранее Лайф писал, что Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". У Киева и Берлина разные точки зрения на тему реализации проекта, отметил политик. Однако, по его словам, Незалежная предоставила достаточно аргументов не в пользу газопровода.
Комментариев: 0