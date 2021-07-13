НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину

Президент отметил, что "нормандский формат" является политической площадкой и обсуждать на ней коммерческие проекты, включая "Северный поток – 2", невозможно.

13 июля, 20:50

Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину. Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит обязательства, взятые по контракту о транзите газа через Украину, не взирая на "всякие сложности сегодняшнего дня". Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

"Россия, "Газпром", мы подписали контракт на пять лет на прокачку определённого объёма природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток – 2", — сказал Путин.

"С головой не всё в порядке": В Совфеде назвали неадекватным заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"

"С головой не всё в порядке": В Совфеде назвали неадекватным заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"

Президент отметил, что транзит газа через Украину — это коммерческий проект и Россия намерена выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее Лайф писал, что Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". У Киева и Берлина разные точки зрения на тему реализации проекта, отметил политик. Однако, по его словам, Незалежная предоставила достаточно аргументов не в пользу газопровода.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Афера тысячелетия: Как потоки вранья делают украинцев нерусскими

сегодня в 21:40

В Госдуме оценили предложение Киева "откупиться" за "Северный поток – 2"

сегодня в 18:06

Операция с двойным дном: Почему ликвидация президента Гаити может быть связана с управляемым хаосом на Кубе

сегодня в 21:40

Стали известны самые частые причины ДТП с детьми в России

сегодня в 21:44

Печальный финиш: Погибший ветеран питерского дрифта оставил после себя разрушенный бизнес и долги

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1