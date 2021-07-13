Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину. Видео © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит обязательства, взятые по контракту о транзите газа через Украину, не взирая на "всякие сложности сегодняшнего дня". Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

"Россия, "Газпром", мы подписали контракт на пять лет на прокачку определённого объёма природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода — это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток – 2", — сказал Путин.

Президент отметил, что транзит газа через Украину — это коммерческий проект и Россия намерена выполнять взятые на себя обязательства.