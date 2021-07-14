Instagram запустил новую функцию для безопасности профиля
Для профилактики взломов соцсеть рекомендует пользователям использовать двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту.
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"Инстаграм" запустил новую функцию Security Checkup, чтобы улучшить безопасность аккаунтов пользователей. Отмечается, что она будет актуальна для тех, кто подозревает взлом своей страницы: человек сможет проверить это и обновить контактную информацию для восстановления своей учётной записи.
"Сегодня мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учётные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта", — сообщило руководство соцсети.
"Инстаграм" также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учётную запись.
Ранее Лайф рассказывал, что в "Инстаграме" тестируют функцию для публикации постов с компьютера. Как отмечают эксперты, новая возможность является частью более масштабного плана развития платформы. Ранее пользователи могли загрузить фото или видео на свою страницу в десктопной версии с помощью сторонних сервисов.
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