Российский экономист оценил новые заявления Меркель по "Северному потоку — 2"

Новых санкций в отношении России из-за "Северного потока — 2" не будет, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Так он в беседе с Лайфом прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Меркель необходимы решения по Украине, потому что в 2024 году истекает транзитное соглашение. И после запуска на полную мощность "Северного потока — 2" необходимости в транзите газа через Украину не будет. К тому же доставка через Украину в три раза дороже, чем через "Северный поток — 2". Украина, конечно же, хочет как можно больший объём и больший срок — это 15 лет с гарантией "качай-плати". Понятно, что на это никто не пойдёт", — уверен эксперт.

Абзалов добавил, что после подписания Минских соглашений у Меркель появились определённые обязательства перед Украиной, однако у нового канцлера, который будет выбран в Германии уже осенью, их не будет. Поэтому Киев рассчитывает на то, что перезаключит транзитный договор на выгодных условиях именно Меркель.