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Российский экономист оценил новые заявления Меркель по "Северному потоку — 2"

Эксперт уверен, что канцлер оказалась в заложниках обязательств, возложенных на неё с подписанием Минских соглашений.

16 июля, 11:59
<p>Фото © ТАСС / EPA / Samuel Corum / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / Samuel Corum / POOL

Новых санкций в отношении России из-за "Северного потока — 2" не будет, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Так он в беседе с Лайфом прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Меркель необходимы решения по Украине, потому что в 2024 году истекает транзитное соглашение. И после запуска на полную мощность "Северного потока — 2" необходимости в транзите газа через Украину не будет. К тому же доставка через Украину в три раза дороже, чем через "Северный поток — 2". Украина, конечно же, хочет как можно больший объём и больший срок — это 15 лет с гарантией "качай-плати". Понятно, что на это никто не пойдёт", — уверен эксперт.

Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину

Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину

Абзалов добавил, что после подписания Минских соглашений у Меркель появились определённые обязательства перед Украиной, однако у нового канцлера, который будет выбран в Германии уже осенью, их не будет. Поэтому Киев рассчитывает на то, что перезаключит транзитный договор на выгодных условиях именно Меркель.

"Украина либо возьмёт синицу в руках, пока есть Меркель и можно получить договорённости на минимальную прокачку, либо попытается "поехать в Лас-Вегас", поставить всё на выборы и ждать, кто победит", — добавил собеседник Лайфа.

Ранее Ангела Меркель заверяла, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа. Она выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, выполнит данные Украине обещания. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Москва выполнит обязательства по поставке газа через Украину.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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