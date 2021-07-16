В Томской области обнаружили пропавший Ан-28, есть выжившие

Спасатели обнаружили пассажирский самолёт Ан-28, ранее пропавший с радаров в Томской области. Об этом Лайфу сообщил источник. Рядом с местом аварийной посадки видны живые люди.

Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово — Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. Всего на борту находится 17 человек, в том числе три члена экипажа.