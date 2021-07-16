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В Томской области обнаружили пропавший Ан-28, есть выжившие

Борт авиакомпании "Сила", следовавший по маршруту Кедрово — Томск, совершил жёсткую посадку.

16 июля, 11:49
<p>Фото © <a href="http://sila-aero.ru/wp-content/uploads/2020/12/2014olkhond.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sila-aero.ru</a></p>

Фото © sila-aero.ru

Спасатели обнаружили пассажирский самолёт Ан-28, ранее пропавший с радаров в Томской области. Об этом Лайфу сообщил источник. Рядом с местом аварийной посадки видны живые люди.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Рядом с бортом видят живых людей", — рассказал замначальника регионального ГУ МЧС России Евгений Башкатов.

Лайф публикует список пассажиров и экипажа пропавшего в Томской области Ан-28

Лайф публикует список пассажиров и экипажа пропавшего в Томской области Ан-28

Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово — Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. Всего на борту находится 17 человек, в том числе три члена экипажа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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