В Томской области обнаружили пропавший Ан-28, есть выжившие
Борт авиакомпании "Сила", следовавший по маршруту Кедрово — Томск, совершил жёсткую посадку.
Фото © sila-aero.ru
Спасатели обнаружили пассажирский самолёт Ан-28, ранее пропавший с радаров в Томской области. Об этом Лайфу сообщил источник. Рядом с местом аварийной посадки видны живые люди.
"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Рядом с бортом видят живых людей", — рассказал замначальника регионального ГУ МЧС России Евгений Башкатов.
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово — Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. Всего на борту находится 17 человек, в том числе три члена экипажа.
Комментариев: 0