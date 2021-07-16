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Поставки вакцины "Спутник лайт" в регионы начнутся со следующей недели

Данная вариация препарата хорошо зарекомендовала себя при повторной вакцинации населения, отметил Михаил Мурашко.

16 июля, 11:31

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Однокомпонентный препарат от ковида "Спутник лайт" на следующей неделе будет доставлен в регионы страны. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт", которая показала себя эффективно на повторной вакцинации населения, перенёсших [болезнь] или ранее вакцинированных", — заявил он.

По словам министра, почти два миллиона доз вакцин от коронавируса уже направляются в регионы России. В пункты назначения во всех регионах страны они поступят в ближайшие три дня.

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Ранее врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт". Специалист пояснила, какие минусы есть у препарата.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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