Поставки вакцины "Спутник лайт" в регионы начнутся со следующей недели

Однокомпонентный препарат от ковида "Спутник лайт" на следующей неделе будет доставлен в регионы страны. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт", которая показала себя эффективно на повторной вакцинации населения, перенёсших [болезнь] или ранее вакцинированных", — заявил он.

По словам министра, почти два миллиона доз вакцин от коронавируса уже направляются в регионы России. В пункты назначения во всех регионах страны они поступят в ближайшие три дня.