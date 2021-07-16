"Пример эффективности и гибкости": В Кремле оценили работу столичных властей в пандемию
Сегодня в Москве и Подмосковье отменили введённую ранее систему QR-кодов, которые выдавались только привитым и переболевшим гражданам.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Ужесточение и последующее смягчение антиковидных мер в Москве является показательным примером эффективности и гибкости применения особых полномочий, которыми наделены главы регионов в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии", — сказал Песков в беседе с журналистами.
Как сообщал Лайф, сегодня власти Москвы отменили введённые недавно QR-коды, по которым жители и гости столицы могли попасть в заведения общепита. Система была внедрена недавно и была нацелена на увеличение темпов вакцинации — индивидуальный QR-код выдавался только привитым, недавно переболевшим и людям со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Такое же решение приняли и в Московской области.
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