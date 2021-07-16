В России ежедневно вакцинируется от коронавируса более полумиллиона человек

Свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Более 500 тысяч вакцинируются ежедневно. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", — проинформировал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса в России заболело не более 2,5% граждан. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.