В России ежедневно вакцинируется от коронавируса более полумиллиона человек
А в некоторые дни, по данным Минздрава, привить удаётся даже по миллиону россиян.
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Свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Более 500 тысяч вакцинируются ежедневно. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", — проинформировал он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса в России заболело не более 2,5% граждан. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.
Между тем в России четвёртые сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида. За последние 24 часа по всей стране от коронавируса умерло 799 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период же зафиксировано 146 868 летальных исходов.
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