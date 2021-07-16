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В России ежедневно вакцинируется от коронавируса более полумиллиона человек

А в некоторые дни, по данным Минздрава, привить удаётся даже по миллиону россиян.

16 июля, 11:00

Фото © Рexels

Свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Более 500 тысяч вакцинируются ежедневно. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", проинформировал он.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса в России заболело не более 2,5% граждан. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.

Между тем в России четвёртые сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида. За последние 24 часа по всей стране от коронавируса умерло 799 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период же зафиксировано 146 868 летальных исходов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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