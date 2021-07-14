Мурашко: После вакцинации заболели не более 2,5% россиян
Большинство из них, как подчёркивают в Минздраве, подхватили коронавирус в период формирования иммунитета, который в среднем длится две-три недели.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
После прививки от коронавируса в России заболели не более 2,5% граждан. Такие данные в интервью РИА "Новости" озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.
"После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины", — пояснил он.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали число привитых от ковида россиян. Оказалось, что уже более 28,6 миллиона граждан получили хотя бы один компонент вакцины. В ведомстве отмечают, что в начале пандемии в стране было много очагов инфекции в медицинских учреждениях, но эту проблему удалось решить благодаря вакцинации сотрудников.
Тем временем главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков. Сейчас состояние привитых детей ежечасно мониторится специалистами, подчеркнул Исмаил Османов. Вернувшись домой, они должны будут вести дневник самочувствия в специальном приложении.
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