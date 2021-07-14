Мурашко: После вакцинации заболели не более 2,5% россиян

После прививки от коронавируса в России заболели не более 2,5% граждан. Такие данные в интервью РИА "Новости" озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.

"После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины", — пояснил он.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали число привитых от ковида россиян. Оказалось, что уже более 28,6 миллиона граждан получили хотя бы один компонент вакцины. В ведомстве отмечают, что в начале пандемии в стране было много очагов инфекции в медицинских учреждениях, но эту проблему удалось решить благодаря вакцинации сотрудников.